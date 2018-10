James Gunn gaat naar de grote concurrent

De overstap is opvallend. Gunn werkte jarenlang voor Marvel, de grote concurrent van DC Comics. Met de twee delen van The Guardians of the Galaxy maakte hij twee van de meest succesvolle en populaire films uit de Marvel-reeks. Maar afgelopen zomer werd Gunn door producent Disney, die de Marvel-films uitbrengt, ontslagen. Disney besloot hiertoe nadat een alt-right-website een artikel had geschreven over foute grappen die Gunn meer dan tien jaar geleden op Twitter had gemaakt.

De cast van de Guardians of the Galaxy-films en de fans van de reeks reageerden furieus, maar hun protesten mochten niet baten. Het is onduidelijk wat er nu gebeurt met het derde Guardians of the Galaxy-deel. Gunn had het scenario al klaar en zou dit najaar gaan draaien.

Bekijk ook: Productie Guardians of the Galaxy ligt stil

Het eerste deel van Suicide Squad, over een groep superhelden die het kwaad bestrijden, werd heel negatief ontvangen, maar trok wel veel bezoekers. Dit geldt voor de meeste titels uit de DC Comics-reeks.