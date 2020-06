Streetlab gaat kijkers aan ware liefde helpen

Ⓒ Tomek Dersu Aaron/Kro-Ncrv

De mannen van Streetlab pakken hun pijl en boog erbij en gaan als ware Cupido's aan het werk in de nieuwe serie die komend najaar op televisie te zien zal zijn. In Streetlab: de liefde helpen ze mensen op weg in de liefde, dat maakte KRO-NCRV dinsdag bekend.