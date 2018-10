EgyptAir zegt sorry voor bizar interview Drew Barrymore

Het artikel werd vorige week veelvuldig online gedeeld omdat er erg vreemde passages in stonden. Een woordvoerder van de actrice stelde met klem dat Barrymore nooit een interview aan EgyptAir heeft gegeven.

Eerder stelde de uitgever al dat het geen exclusief interview zou zijn geweest, maar dat de schrijver van het artikel de quotes had van een persconferentie. De uitgever blijft bij zijn standpunt dat er wel een interview heeft plaatsgevonden, maar dat er door het vertalen van de tekst van het Arabisch naar het Engels een aantal rare fouten zijn ingeslopen, meldt BBC. Het gesprek met Barrymore zou in het Engels hebben plaatsgevonden, waarna de tekst in het Arabisch zou zijn omgezet en daarna weer terugvertaald naar het Engels. „Het spijt ons dat dit mogelijk een groot artiest als Drew Barrymore heeft beledigd”, stelt hij.

In de tekst stond onder meer dat Barrymore ’vrijwel haar hele leven onstabiele relaties heeft gehad’. Ook zou ze hebben gezegd nu definitief te kiezen voor een leven als huisvrouw. Daarnaast deed de actrice in het artikel onsamenhangende uitlatingen over vrouwen met overgewicht.