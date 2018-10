Domme Trut wint Duitse jeugdprijs

De film van regisseur Ben Brand passeerde daarmee zelfs de grote lhbt-hit Girl van regisseur Lukas Dhont, de veelbekroonde Belgische inzending voor de Oscars dit jaar.

Het was niet de eerste prijs voor Domme trut; eerder werd Brand in Noorwegen en de VS ook al bekroond als beste regisseur. In Warschau kreeg het coming of age-drama een speciale vermelding van de jury. De film draaide tot nu toe op meer dan tien buitenlandse festivals.

De titel van de film verwijst naar de oproep die een aantal jaar geleden online in de VS werd gedaan, nadat een filmpje was verschenen waarin een meisje puppies verdronk. Regisseur Ben Brand verplaatste dit gegeven naar Arnhem, waar de vader van Remco (15) en Lizzy (13) wat bijverdient met het illegaal verhandelen van honden. Wanneer Remco denkt stoer te zijn door een soortgelijk filmpje van Lizzy op YouTube te zetten, zijn de gevolgen niet te overzien.

De hoofdrollen worden gespeeld door Nino den Brave, Senna Fokke en Wim Opbrouck. De film is nog te zien op NPO Start, de website om programma’s terug te kijken van de NPO.