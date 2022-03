Rogier cancelt date met zijn ex Frank: ’Hij zal het wel jammer vinden’

Interieurspecialisten Frank & Rogier kregen landelijke bekendheid met hun tv-hit Paleis voor een prikkie, maar de laatste maanden halen de twee vooral met hun vechtscheiding en moddergooien de krantenkoppen.

Eind vorig jaar zette RTL, de zender die Frank en Rogier overnam van SBS, de twee op straat. De aanhoudende, veelal in de media uitgevochten ruzies maakten dat de voormalige geliefden niet meer samen konden werken – los van de inmiddels aangetaste geloofwaardigheid van het programma.

Nieuwe liefde

Een aantal maanden later is de rust wedergekeerd en lijken Frank en Rogier de draad weer te hebben opgepakt. Reden voor Discovery+ om het stel uit te nodigen voor het programma Eating With My Ex, waarin koppels, in de setting van een date, voor het eerst het gesprek aan gaan over hun relatiebreuk.

En hoewel beide mannen hiermee instemden, gaat de date toch niet door. Na lang nadenken, lijkt het Rogier toch niet zo’n goed idee. „Ik vind dat ik het niet kan maken tegenover mijn nieuwe grote liefde”, vertelt hij aan Bekende buren. „Ik sta er gewoonweg niet achter om te daten met Frank.”

Rogier zegt dat er nog een ’andere reden’ is om van de date af te zien, maar daar wil hij zich niet over uitlaten. „Ach, voor het geld hoefde ik het überhaupt niet te doen. Frank zal het wel jammer vinden, maar het is niet anders.”