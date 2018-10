Film met Beppie Melissen in race Duitse prijs

De komedie van regisseur Mischa Kamp en scenariste Tamara Bos (Het Paard van Sinterklaas) maakt op de grootste boekenbeurs van Europa kans op het beeldje voor beste jeugdboekverfilming van het jaar.

Kapsalon Romy is een van de vier genomineerden, maakte het evenement woensdag bekend. De nominatie is opvallend omdat de film pas in het voorjaar in de Nederlandse bioscopen te zien is. Naast Melissen zijn er hoofdrollen weggelegd voor Noortje Herlaar, Guido Pollemans, Bianca Krijgsman en George Tobal.

Melissen speelt in de film oma Stine die haar kleindochter Romy na school met frisse tegenzin opvangt in haar kapsalon, omdat haar pas gescheiden dochter Margot moet werken. De kapster worstelt met beginnende alzheimer. Romy vindt het helemaal niet leuk dat ze elke dag naar haar oma moet. Alles verandert als oma Stine haar kleindochter in vertrouwen neemt over haar toenemende verwardheid. Dan realiseert Romy zich dat oma niet alleen op haar past, maar zij ook op oma.

Beppie Melissen is bekend van toneelgroep Carver, maar ook van Jiskefet, Gooische Vrouwen en de film Oude Liefde.