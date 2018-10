RTL: ’Art mogelijk eigen show, geen vervanging Huys’

RTL zou volgens Luuk Ikink gezegd hebben dat de gesprekken met Art Rooijakkers gaan over een mogelijke eigen talkshow voor de presentator. Die zou helemaal losstaan van RTL Late Night, het programma dat Twan Huys dit tv-seizoen presenteert, maar waarvan de kijkcijfers behoorlijk tegenvallen.

Ikink dinsdagavond in RTL Boulevard: „Er wordt wel gezegd dat Twan sowieso een keertje op vakantie gaat. De vervanger zou zomaar eens Art kúnnen zijn, maar dit gesprek ging echt over een eigen talkshow.”

Overigens heeft Art niet gezegd dat hij Twan zou vervangen, maar dat hij een van de velen is die met RTL over die mogelijkheid in gesprek was.

