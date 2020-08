Rolf Wouters: ’Ik ben niet iemand die kickt op roem’

„Een televisievriend belde of ik zin had om te komen babbelen over een format. Ik had zelf ook een leuk idee, dus ik dacht: waarom niet? Er werden vliegtickets geregeld, we hebben gekletst over een ander programma dan ik nu ga doen en terloops werd me gevraagd of ik als tv- maker de quiz Split Screen eens wilde spelen. Ik dacht: dat doe ik wel even, maar ik verloor drie keer op rij. Toen was mijn interesse gewekt”, vertelt de 57-jarige showmaster aan Veronica Magazine.

"Het zorgeloze was eraf"

Over waarom hij in 2005 zich terugtrok achter de schermen, voert Rolf als een van de redenen aan dat het laatste programma wat hij deed, Superbal, niet helemaal zijn ding was. „Toen ik begon aan het laatste tv-programma dat ik heb gemaakt, Superbal, voor Talpa, had ik al een paar jaar niet gepresenteerd. Ik was de routine kwijt, ik had het programma niet zelf bedacht en ik vond er een aantal dingen niet goed aan. Een desastreuze combinatie. Ik kreeg last van podiumangst en liep een beetje vast. Toen ik mezelf terugzag, vond ik mezelf echt oud. Het zorgeloze was eraf.”

Ratrace

Hij vervolgt: „Daarnaast vond ik televisieland steeds onsympathieker worden. De continue ratrace, alles draaide om geld en moest snel, niets kreeg de tijd om te groeien. Ik had zin in iets anders, even geen tv. Van kinds af aan had ik de droom om ooit in een ander land te wonen, dus ik ben gewoon met mijn vrouw op reis gegaan. Een jaartje ertussenuit, dat was het plan.”

Rolf heeft zich daarna met zijn vrouw Talitha gevestigd in Portugal. Al heeft hij daar in de vijftien jaar dat hij er woont niet stilgezeten. „Ik zeg vaak dat ik boer ben, omdat ik in Portugal een boerderij heb gebouwd. Daar woon en werk ik, maar ik ben ook ideeënmaker, art-director, tekstschrijver, bedrijfsadviseur en soms ook een soort architect. De rode draad is dat ik scheppend bezig ben.”

Toch spreekt de presentator tegen dat hij bewust een mysterieuze sfeer rond zichzelf heeft gecreeerd. „De eerste jaren was ik moeilijk te vinden, dat klopt. Daarna was ik gewoon bereikbaar, maar ik ging niet zelf bellen met de vraag of ik een interview kon geven. Het was juist heerlijk dat ik daarvan af was. Ik ben niet iemand die kickt op roem. Dat is nooit zo geweest”, aldus Rolf.