Owen Wilson bevestigt vaderschap derde kind

De moeder van het meisje bracht afgelopen juni naar buiten dat Wilson de vader is van haar kind. De acteur bood hierna aan om een vaderschapstest te doen. Nu mag hij zich dus niet alleen vader noemen van zijn twee zoontjes, maar ook van een dochter.

De acteur heeft een zoontje van zeven met zijn ex, Jade Duell, en nog een zoontje van vier met zijn personal trainer, Caroline Lindqvist. „Owen is een geweldige vader voor zijn twee jongens en heeft een warme band met hun moeders. Het is logisch dat als een vaderschapstest bewijst dat hij de vader is van nog een kind, dat hij verantwoordelijkheid neemt om zijn kind te ondersteunen”, vertelt een bron aan Us Weekly.