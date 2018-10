ForFarmers ontkent afspraken met Yvon Jaspers

Het is de eerste maal dat ForFarmers reageert op de commotie over de nevenfunctie van Jaspers die is ontstaan na een publicatie in dagblad Trouw. Eerder zei het bedrijf de uitkomsten van het onderzoek van het Commissariaat voor de Media af te willen wachten.

Trouw onthulde twee weken geleden dat de NPO-coryfee al drie jaar lang ook werkt voor de grootste veevoederfabrikant van Europa. Zij is het gezicht van een langlopende campagne van ForFarmers die ’de boerentrots naar boven moet halen’. Dit is exact hetzelfde doel van het programma Onze Boerderij, dat Jaspers voor KRO-NCRV maakt.

ForFarmers laat nu op Nieuweoogst.nu weten dat zij vinden dat van belangenverstrengeling geen sprake is, omdat zij geen afspraken hebben gemaakt met Yvon Jaspers. Het bedrijf vindt ’de wijze waarop er in diverse media aandacht is en wordt besteed erg vervelend voor haar’.

Voortzetten samenwerking

Het bedrijf wil niet zeggen of de samenwerking in de toekomst wordt voortgezet: „Elk jaar wordt door zowel Jaspers als ForFarmers afgewogen of de samenwerking wordt voortgezet. Dat is dit jaar niet anders.” Het is niet duidelijk hoeveel geld Jaspers voor haar werkzaamheden voor ForFarmers krijgt. Jaspers zag afgelopen zaterdag af van het dagvoorzitterschap tijdens een feestdag van Reudink, een van de takken van ForFarmers, maar was daar wel als gast aanwezig.

Het Commissariaat voor de Media heeft na de publicatie in Trouw een onderzoek ingesteld naar de mogelijke belangenverstrengeling van Jaspers. Het is niet de eerste maal dat de presentatrice van Boer zoekt vrouw onder vuur ligt vanwege mogelijke belangenverstrengeling. BNN-VARA kreeg in 2011 een boete van 50.000 euro voor het uitbundig aanprijzen van het boerenservies van Yvon Jaspers.

Kamervragen

De commotie rond haar nevenfuncties bij ForFarmers leidde onder meer tot Kamervragen. Mediaminister Arie Slob zegt het onderzoek van het Commissariaat af te willen wachten. Dit onderzoek loopt nog steeds, bevestigt een woordvoerder woensdag desgevraagd. Journalistenvakbond NVJ stelt dat de schijn van belangenverstrengeling de geloofwaardigheid van de NPO op het spel zet.