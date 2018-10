Kijkcijfers The Walking Dead vallen tegen

Overigens was de aflevering via AMC al een dag eerder te zien. Dit leverde AMC de meeste nieuwe abonnees op sinds de start van de Amerikaanse streamingdienst een jaar geleden.

Veel kijkers haakten de afgelopen seizoenen af bij The Walking Dead nadat twee seizoenen geleden veel geliefde personages het loodje legden. De serie, die verhaalt over een apocalyptische wereld na een zombie-epidemie, maakt in seizoen 9 een doorstart en focust meer op het opnieuw opbouwen van de wereld dan op de oorlog tussen de zombies en de overlevenden.

De nieuwe aanpak valt wel goed bij de critici; de opening van het nieuwe seizoen kreeg de beste recensies in lange tijd.