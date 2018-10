Tv-non trekt rokje omhoog voor politie

Antje Mönning (40) stond daar gekleed in een kort zwart rokje, doorschijnend topje en hoge zwarte laarzen, in eerste instantie naar eigen zeggen ’om een luchtje te scheppen’. Maar bij het zien van de naderende auto besloot ze tot wat spannenders. Ze begon een spontane stripactie voor de mannen in de auto achter haar. Na wat heupwiegen en enkele gewaagde poses, schoof ze haar rokje omhoog.

De mannen begonnen het mee te filmen, maar om heel andere redenen dan de tv-non kon vermoeden. De heren bleken van de verkeerspolitie te zijn en maakten de beelden als bewijs. „In de nabijheid van politiebeambten schoof ze haar rokje meerdere keren omhoog. Dit stoorde de politie in hun handelen”, zo luidt nu de aanklacht.

De boete van 1200 euro die ze daarvoor zou moeten betalen, is grote onzin, zegt haar advocaat tegen de krant. „Ik betwijfel of ze daadwerkelijk in hun handelen gestoord werden, want ze waren immers nog zeer goed in staat het kenteken van Antjes auto te noteren en ook nog eens stiekem mee te filmen.”