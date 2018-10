Maggie Gyllenhaal neemt het op voor James Franco

Busy Philips schreef in haar autobiografische boek, dat binnenkort uitkomt, dat James Franco haar in 1999 tegen de grond geslagen heeft op de set van de serie Freaks And Geeks. In de Amerikaanse radioshow Sway in the Morning vertelt Maggie Gyllenhaal, naast actrice ook producer van The Deuce dat zij zich gedwongen voelde de beschuldigingen tegen Franco die in januari begonnen, te onderzoeken.

„Toen de beschuldigingen in de LA Times gepubliceerd werden, hebben we ze allemaal gelezen; we namen ze erg serieus. We hebben met elke vrouw in de cast gesproken om uit te vinden of ze zich gerespecteerd voelden en wat hun ervaringen waren met James. Ze voelden zich allemaal volledig gerespecteerd.”

Volgens Gyllenhaal zou het verkeerd geweest zijn om naar aanleiding van de beschuldigingen de show The Deuce te cancelen, juist omdat ’vrouwenhaat het centrale thema van de show is’. „Het gaat over seks voor geld, over ongelijkheid in de entertainmentindustrie. The Deuce gaat juist over datgene waar we het tegenwoordig steeds over hebben. Ik wilde dit verhaal blijven vertellen.”

