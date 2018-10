Sylvie Meis: ’Ik ben wild and free and I love it’

„Ik ben een hopeloze romanticus”, zo schrijft Sylvie in haar column in Grazia. „We gaan elkaar op een dag ontmoeten of het nou morgen is of over een half jaar. Tot die tijd ben ik wild and free and I love it.”

Sylvie ziet Rafael van der Vaart als haar grote liefde. „Ik heb de hoop en het vertrouwen dat er een tweede grote liefde voor me is.”

De paparazzi maken het haar niet makkelijk om de ware te vinden, zo vertelt La Meis verder. „Voordat ik zelf ook maar heb kunnen ontdekken wat voor vlees ik in de kuip heb, en ik misschien inmiddels ben afgehaakt, vraagt iedereen zich bij mijn date alweer af: is dit de ware?”

De presentatrice is sinds eind augustus weer vrijgezel, nadat haar relatie met de Spanjaard Manuel Campos Guallar op de klippen liep.