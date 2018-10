ADE opent met Aziatische dj's op rondvaartboot

Verder staan ook diverse Aziatische dj’s als XU Mengyuan, Sona, D MAX en ook de Nederlandse dj Henry X geprogrammeerd. Gastheer van de avond is ISY die in China aan de basis staat van diverse elektronische muziekfestivals. ISY organiseer het jaarlijkse ISY Music Festival in Sanya, op het tropische eiland Hainan, het meest zuidelijke punt van China.

De Boat Trip duurt woensdag 17 oktober van 20.00 tot 01.00 uur. Om 23.00 uur vindt geheel in Chinese stijl een heuse vuurwerkshow plaats. Er is slechts een beperkt aantal gratis plaatsen beschikbaar aan boord. Registratie kan vanaf woensdagmiddag via de website van ADE.