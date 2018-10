Gerard Ekdom vervangt Johnny de Mol bij Televizier-gala

Johnny de Mol, die genomineerd is als presentator, is nog op huwelijksreis en laat daarom verstek gaan. Hij is niet de enige genomineerde die niet komt; ook Chantal Janzen heeft zich afgemeld.

„Het gebeurt vaker dat BN’ers niet bij de uitreiking aanwezig kunnen zijn, omdat ze opnames hebben, in het theater staan of privéverplichtingen hebben”, stelt een zegsvrouw van de omroep. „In dat geval is het toegestaan om iemand anders op jouw plek neer te zetten.” AVROTROS weet nog niet wie in plaats van Chantal Janzen komt. „Meestal wordt het niet zo prominent in de media aangekondigd als in dit geval.”