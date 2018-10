'Nieuwe liefde voor Jennifer Garner'

„Ze is klaar voor een nieuwe fase in haar leven”, zo vertelt een bron aan Us Weekly. „Ze is met een man aan het daten.” Wie haar hart dan sneller laat kloppen, is niet bekend.

Jennifer en Ben gingen in 2015 uit elkaar. De scheiding lijkt steeds officiëler te worden, nu de twee de scheidingspapieren hebben getekend. Ze hebben drie kinderen samen, Violet (12), Seraphina (9) en Samuel (6).

Affleck is momenteel aan het afkicken van de drank. De acteur zette onlangs zijn scharrel Shauna Sexton aan de kant om zich volledig te kunnen richten op zijn herstel.

