Naomi en Sven bevestigen: het wordt een meisje

In de zomer werd daarover gespeculeerd toen ooggetuigen bij de Ikea zagen dat het stel alleen maar roze producten in hun winkelwagentje legden. Met een simpele tekst op Instagram bevestigt Naomi nu het geslacht van hun kleintje: Girl.

„Nog even wachten”, voegt ze er ook aan toe. In april kondigden de schaatser en de oud-hockeyster aan dat ze een kindje verwachten. Naar verluidt zou zij toen drie maanden zwanger zijn; in dat geval zou het niet lang meer duren voor ze het meisje ter wereld brengt.