Koningin Elizabeth zit 70 jaar op de troon: ’Niemand na zoveel jaar nog zo populair’

Miljoenen mensen zullen naar verwachting meedoen aan alle festiviteiten die donderdag van start zijn gegaan om de koningin te eren die een record breekt, aangezien ze dan maar liefst zeventig jaar op de troon zit. Langer dan al haar voorgangers, stelt de Britse regering.

In een verklaring zegt Elizabeth: ,,Ik blijf geïnspireerd door alle welwillendheid die mensen mij geven. Ik hoop dat de komende dagen mij de mogelijkheden geven om te reflecteren op alles wat er is bereikt de afgelopen 70 jaar, terwijl we met vertrouwen en enthousiasme naar de toekomst kijken.”

Trots laten mensen een vlag met konining Elisabeth zien Ⓒ Reuters

Het is de vraag in hoeverre de koningin zelf zal meedoen aan alle activiteiten, aangezien ze een jaartje ouder en wat minder mobiel is.

De festiviteiten openen met een militaire parade in het hartje van London, waarbij ze gesalueerd wordt door 1500 soldaten en officieren die op het balkon van Buckingham Palace staan.

Prins Charles (73) en zijn oudste zoon prins William zullen het grootste deel van de ceremoniële verplichtingen op zich nemen. Toch gaat de meeste aandacht uit naar diegene die niet aanwezig zullen zijn, schrijft Reuters.

Feestvierders hebben een tent opgezet Ⓒ Reuters

Prins Andrew

De tweede zoon prins Adrew (62) zal niet bij de feestelijkheden aanwezig zijn. Hij schikte in februari bij een rechtszaak waarin hij werd beschuldigd van het sexueel misbruiken van een minderjarig meisje. Prins Harry en zijn Amerikaanse vrouw Meghan zullen bij de parade aanwezig zijn, maar niet bij de samenkomst op het balkon van het paleis als oude en nieuwe militaire vliegtuigen langsvliegen.

Britten dragen maskers met het gezicht van de koningin erop Ⓒ Reuters

Dinsdag mankeert niet alleen de start van alle feestelijkheden, maar ook die van de 69 verjaardag van de kroning van Elizabeth, die koningin werd na de dood van haar vader George VI in februari 1952.

Na al die tijd is ze nog steeds geliefd onder een groot deel van de Britten; uit een enquête van deze week bleek dat acht op de tien mensen een positief beeld hadden van de koningin.

Veel grote feesten

Het jubileum zal niet ongemerkt overgaan; de autoriteiten verwachten zo’n 16.000 straatfeesten door het hele land op zondag. Met nog eens 600 Jubileumvieringen in tachtig landen, van Groenland tot Nieuw-Zeeland. Wat nog maar eens aangeeft tot hoever haar populariteit reikt.

Over de hele wereld wappert de Britse vlag Ⓒ Reuters

,,Ik kan geen ander publiek figuur bedenken, president of beroemdheid, die na al die tijd nog zo populair is gebleven”, zei de voormalige Britse minister-president John Major tegen de BBC-radio. ,,Ze leeft een publiek leven, met de hoogtepunten, dieptepunten en de goede en minder goede momenten. De koningin vertegenwoordigt de betere kant van ons al meer dan 70 jaar.” Hij hoort bij de groep van maar liefst veertien leiders die onder haar gediend hebben.