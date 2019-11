’Ik dacht dat René me wilde terugpakken’

Ⓒ Nick van Ormondt

De tijd dat Natasja Froger alleen bekend stond als vrouw van zanger René ligt mijlenver achter haar. Dit tv-seizoen is de 54-jarige presentatrice te zien als een van de vervangsters van Beau van Erven Dorens in Five days inside. Ze leert dirigeren in Maestro. Een nieuwe realityreeks over haar gezin, Lieve Frogers, is in de maak. En vanaf vanavond helpt ze woningzoekenden aan een nieuwe stek op onverwachte locaties. „Ik op tv? Ik had het zelf nooit kunnen bedenken.”