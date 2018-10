Bruiloft prinses Eugenie ook online te volgen

Op televisie is de trouwerij op ITV te volgen. De Britse commerciële zender maakt een drie uur durend programma rond de bruiloft. Vanaf 10.00 uur 's ochtends (lokale tijd) staat het praatprogramma This Morning, dat wordt omgedoopt tot This Morning At The Royal Wedding, in het teken van Eugenies jawoord.

Ondertussen zijn in Windsor, waar de ceremonie plaatsheeft, de voorbereidingen rond het tweede koninklijke huwelijk van het jaar al druk bezig. De plaatselijke politie was woensdag bezig met de laatste checks op straat. Ook worden de straten weer schoongeveegd en worden zwervers verzocht tijdelijk een andere locatie te zoeken.