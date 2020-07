Spice Girls hadden geheime bijeenkomst

„Terwijl alles langzaamaan weer een beetje normaal wordt, beginnen we ook weer een beetje met vrienden af te spreken. Wat gek is, want ik dacht dat ik ze nooit meer zou zien, tenzij het via Zoom was”, meent Emma. „Maar afgelopen week heb ik Geri, Mel B, Mel C en Victoria eindelijk weer gezien!”

Volgens Baby Spice was de wandeling niet iets wat fans misschien van de dames verwacht zouden hebben. „Misschien dacht je dat we ergens in een bar of bij iemand in de tuin zouden afspreken om wat te drinken, maar nee. We gingen een social-distancingwandeling in het bos maken.”

De zangeres blikte ook terug op de zomer van 2019, toen de Spice Girls - zonder Victoria - een concert op Wembley gaven. „Dit jaar liepen we in onze kaplaarzen door de regen. Ook iets wat je niet iedere dag ziet: vijf Spice Girls in kaplaarzen!”