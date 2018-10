Beyoncé en vader weer samen

Het concert in Seattle was extra bijzonder voor Beyoncé. Niet alleen was het de laatste keer dat ze met haar On The Run II Tour op het podium stond, ook haar ouders waren aanwezig bij het optreden. Tina en Matthew Knowles scheidden in 2011 na huwelijk van 31 jaar, omdat Matthew met een seksverslaving kampt en haar had bedrogen.

Maar niet alleen het huwelijk kwam in 2011 op zijn einde. Ook de professionele relatie tussen Matthew en Beyoncé werd verbroken met het gevolg dat de twee van elkaar vervreemdden. Haar vader is altijd haar manager geweest, maar de zangeres besloot een andere koers te gaan varen.

Dinsdagavond leek er in ieder geval geen enkele sprake van ruzie, onenigheid of afstand. Tina plaatste een foto op Instagram waarop zij en haar ex trots een kus op de wangen van Beyoncé geven. De zangeres liet op het sociale medium weten erg dankbaar te zijn en laatste een reeks foto’s, waaronder een aantal met haar vader. „Bedankt aan al onze geliefden die naar buiten kwamen om OTR2 te ondersteunen. En een grote dank aan de hardst werkende ploeg in de showbusiness. We hadden dit niet kunnen doen zonder een van jullie mooie mensen.”