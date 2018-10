Streep door verbod op docu Lynyrd Skynyrd

Bij het ongeluk kwamen zanger Ronnie van Zant en gitarist Steven Gaines om het leven. Nabestaanden en enkele bandleden hadden ex-drummer Artimus Pyle voor de rechter gesleept. Hij werkte mee aan de film Street Survivors: The True Story of the Lynyrd Skynyrd Plane Crash en dat was volgens hen in strijd met afspraken die de band in het verleden had gemaakt. De leden hadden elkaar beloofd de band nooit commercieel te exploiteren.

Het verbod op de documentaire houdt bij het Hof van Beroep geen stand omdat de film is gebaseerd op de herinneringen van Pyle en inzoomt op het ongeluk en niet op Lynyrd Skynyrd zelf. Volgens de rechter mag Pyle gewoon een film maken op basis van zijn eigen ervaringen met een verwijzing naar de band. Een film over Lynyrd Skynyrd zou dan weer niet toegestaan zijn.

Lynyrd Skynyrd werd in de jaren zeventig bekend met de hit Sweet Home Alabama. Na het ongeluk kwamen enkele bandleden die de crash hadden overleefd in 1987 bijeen voor een reünieconcert. Sindsdien bleef Lynyrd Skynyrd optreden. Eerder dit jaar kondigde de band zijn laatste tournee aan.