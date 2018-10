Producent Soldaat van Oranje geridderd

Boot was woensdagmiddag met een aantal andere makers aanwezig bij een speciale voorstelling van ouderenorganisatie Vier het leven en een aantal middelbare scholen uit de regio. De middag stond in het teken van het doorgeven van de geschiedenis aan andere generaties. Na afloop werd de theaterman verrast met de koninklijke onderscheiding.

De producent begon in 2003 met het ontwikkelen van de voorstelling Soldaat van Oranje, die vertelt over het leven van Engelandvaarder Erik Hazelhoff Roelfzema. De musical is inmiddels de meest succesvolle Nederlandse theaterproductie ooit. De voorstelling werd al ruim 2500 keer opgevoerd en gezien door meer dan 2,7 miljoen mensen.

Tot de grote fans van de voorstelling behoren onder meer koning Willem-Alexander en zijn dochters, die het stuk meerdere malen bezochten.