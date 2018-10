Is dit het bewijs dat Memphis Depay en Lori uit elkaar zijn?

„Happy and single as fuck. Also a mood”, staat er op haar Instagram Stories te lezen. Het is nog onbekend of Lori hiermee een einde aan alle geruchten wil maken, of juist meer olie op het vuur heeft gegooid. Maar het heeft er alle schijn van dat het op haarzelf slaat en de verloving dus inderdaad voorbij is.

In juni 2017 vroeg Depay zijn vriendin Lori ten huwelijk. Een datum werd echter nooit geprikt, en sinds juni van dit jaar wordt Lori nog maar zelden met haar verlovingsring gezien. Bovendien zijn ook nog eens alle foto’s van hen als koppel op hun sociale media verwijderd. Toch zwijgen Memphis en Lori in alle toonaarden. Al lijkt Lori nu dus te bevestigen dat de twee inderdaad uit elkaar zijn.

Ⓒ Instagram