Maan afgebrand om cover van Wim Sonnevelds Het Dorp

In de rubriek Songs in the Key of Life vertellen gasten over de mooiste liedjes die bij de sleutelmomenten van het leven horen. Maan is woensdag te gast om haar verhaal te vertellen over het belangrijkste lied uit haar jeugd en kiest het nummer Het Dorp. Hoewel de zangeres een compleet andere kant dan gebruikelijk van zichzelf probeert te laten zien en terugblikt op haar jeugd in het dorpje Bergen, zorgt ze toch voor aardig wat ergernis bij de kijkers.

Na te hebben uitgelegd waarom dit nummer zo belangrijk voor haar is (het werd vroeger altijd gedraaid en ze kan zich er mee identificeren vanwege het dorp waar zij opgroeide) mag zij haar uitvoering van Dit Dorp ten gehore brengen. En dat is dus ook het moment waarop het op Twitter losbarst. „Klinkt als een klotedorp zo”, vat een van de Twitteraars zo’n beetje alle reacties samen. Luister het fragment vanaf 42 minuut 40.

Hieronder een greep uit de reacties: