Johnny de Mol gaat op reis en neemt mee...

Johnny de Mol gaat dus wederom op reis en neemt ook dit seizoen weer bekende Nederlanders mee. Humberto Tan, Victor Mids, Ronald Koeman en Ellie Lust mogen De Mol dit jaar vergezellen. Eerder werd al bekend dat Patrick Kluivert en zoon Shane meedoen. Ook mogen de gasten voor het eerst een vriend of vriendin meenemen, zo meldt Shownieuws.

Volgens Victor Mids was zijn reis met Johnny een gedenkwaardige. „Ik moet eerlijk zeggen dat we elkaar nog niet kenden, maar vanaf het allereerste moment hadden we een klik en voelde het bijna alsof we elkaar jaren kenden”, zegt hij. Voor de illusionist voelde het dan ook alsof hij met een van zijn vrienden een roadtrip mocht maken.

De overige gasten worden later bekendgemaakt.