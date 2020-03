NikkieTutorials pakt Trijntje Oosterhuis aan na transgender-uitspraak

„Ben je helemaal gek geworden?”, schrijft Nikkie in haar Instagram Stories bij een video waarin Trijntje de bewuste uitspraak doet „Jij maakt deel uit van het probleem door op deze manier te stigmatiseren.”

Niet veel later bood Trijntje op haar sociale account haar excuses aan. „Nikkie, je hebt absoluut gelijk”, schrijft ze. Dit was heel dom van me om te zeggen. Voor iedereen: het spijt me heel erg!”

Nikkie besluit: „We maken allemaal fouten. Mensen moeten zich er gewoon van bewust zijn dat ’makkelijke grapjes’ als deze erg pijnlijk zijn.