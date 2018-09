Dereks Grootste Zwanenmeer was ’s laatste ballet…

Ⓒ Getty Images

Als zijn Grootste Zwanenmeer ter Wereld met het Shanghai Ballet ,,met meer zwanen dan u kunt tellen” op 23 augustus in première gaat in Carré, zal ster-choreograaf DEREK DEANE zeker denken aan zijn goede vriendin PRINSES DIANA die juist in deze periode, volgende maand twintig jaar geleden, op 36-jarige leeftijd om het leven kwam. Zijn reeks van achttien voorstellingen in ‘ons’ Carré, wordt zijn ODE AAN HÁÁR…