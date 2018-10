Daniëlle Oerlemans staat stil bij doodgeboren kindje

Daniëlle laat op Instagram weten: „Ik ben een vrouw die een baby heeft verloren. Ik heb het ondenkbare overleefd. „Ik ben die 1 op de 4. Ik ben sterk. Ik ben moedig. Ik zal het nooit vergeten.”

Na de geboorte van zoon Thijmen in 2001 waren Daniëlle en en Reinout opnieuw in verwachting van een zoontje. In de vijfde maand van haar zwangerschap verloor ze de baby. De 45-jarige moeder vraagt nu aandacht voor deze heftige ervaring.