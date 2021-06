Backstreet Boy AJ McLean vergelijkt Britney met prinses Diana

De 43-jarige AJ trok de vergelijking met Diana vanwege de ongezonde situatie waarin ze al jaren verkeert. „Dit is prinses Diana ook overkomen, zij is ook compleet gek gemaakt en onder de duim gehouden. En beide dames werden dag en nacht achtervolgd door fotografen, wat ook niet goed is voor je geestelijke gezondheid.”

Britney en haar familie woonden in hetzelfde appartementencomplex als AJ, toen ze onderdeel uitmaakte van de cast van The Mickey Mouse Club. „Ze was zo ontzettend lief, echt een schatje. Ik kon haar wel opvreten, zo’n leuk en aardig meisje was het. Maar het is heel pittig om als jong persoon de entertainmentwereld in te stappen, dat kan ik uit eigen ervaring zeggen. Ik was 14 jaar toen ik bij The Backstreet Boys kwam. Ineens was er veel geld, veel aandacht en waren er vooral veel mensen die iets van ons wilden. Zoiets is voor een tiener nauwelijks te bevatten en vaak leidt dat dus ook tot excessen, zoals teveel drank en drugs gebruiken.”

Hoewel de zanger het niet eens met het curatorschap dat vader Spears heeft, benadrukt hij ook maar één kant van het verhaal te kennen. „Ik weet niet wat haar ouders denken en waarom ze bepaalde beslissingen maken of hebben gemaakt. Daar kunnen we alleen maar naar gissen. Wat ik vooral hoop is dat Britney haar leven eindelijk terugkrijgt en gelukkig kan worden op haar eigen manier, met het geld waarvoor ze vanaf jonge leeftijd al keihard gewerkt heeft. Ik hoop dat ze gewoon weer eens lekker naar een supermarkt kan gaan om haar eigen boodschappen te doen, net als ieder ander mens.”