Barbra Streisand valt Donald Trump aan

Er zijn genoeg nummers waar een politieke voorkeur in doorschemert of waarbij je als luisteraar op zijn minst even achter je oren krabt over waar het nummer over gaat. Maar bij de nieuwste single van Barbra Streisand is er geen twijfel over mogelijk. De zangeres koestert heel wat wrok tegen Donald Trump.

„De grootste leugenaar, ja, ik heb heel veel over hem geschreven”, vertelt ze aan Billboard. „Deze persoon, die geen manieren heeft en iedereen beledigt. Hij maak zelfs mensen met een beperking belachelijk. Ik weet gewoon niet wat te zeggen. Dit is op een bepaalde manier mijn protest tegen deze idiote periode.”