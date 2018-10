Conchita zoekt liefde in Leeuwarden

Dobberde ’de vrouw met de baard’ twee jaar geleden nog gezellig mee tijdens de Amsterdamse Gay Pride, op zaterdag 3 november doet Conchita ons land wederom aan voor een speciaal concert in Leeuwarden.

Op die dag is het internationale gay-icoon de hoofdact tijdens het Love for All-festival in stadsschouwburg De Harmonie. Conchita is ambassadeur voor de LHBTIQ-gemeenschap. Met het lied Rise Like a Phoenix maakte ze al een statement tegen discriminatie en intolerantie.

De Songfestivalsensatie staat aan de vooravond van een tournee door Europa en omdat ze het initiatief van het Love for All-festival een warm hart toedraagt, staat Nederland nu ook op de tourlijst. Conchita: „Het wordt één groot feest, we will dance the night away in de Culturele Hoofdstad van Europa. Ik hoop jullie daar te zien!”

Naast Rise Like a Phoenix zal Conchita op 3 november ook een aantal songs van haar nieuwe album From Vienna with Love zingen. Op de plaat wordt de ’diva’ muzikaal begeleid door de Wiener Symphoniker.