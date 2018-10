Britten betalen zelfs Eugenies troep!

Gisteren op deze pagina: alleen de wens om – net als HARRY en MEGHAN – met een koetsje te gaan rondrijden, jaagt de kostenpost voor de beveiliging op tot 2,2 miljoen!

„Koninklijke sprookjeshuwelijken gaan gepaard met nachtmerries aan kosten”, zegt een criticaster. Labour-parlementslid EMMA DENT COAD noemt de opstelling van de Windsors „teleurstellend.”

En aan de vooravond van het huwelijk van Eugenie, die voortdurend een ’minor-royal’, dus met weinig betekenis, wordt genoemd, komt er nog een behoorlijk bedrag bij! Nieuwe opschudding is er, nu is ontdekt dat er voor het opruimen van de troep op en rond Windsor Castle een kleine DRIE TON is beraamd!

’We betalen zelfs DRIE TON om Eugenies troep op te ruimen’, kopt de Daily Mirror, een van de kranten die de hele discussie rond dit huwelijk heeft aangeslingerd en die vindt dat het allemaal wel wat minder kan met deze prinses, die MEGHAN in alles naar de kroon lijkt te willen steken.

Een petitie om te voorkomen dat vaker potjes met gemeenschapsgeld worden aangebroken om een koninklijk huwelijk mogelijk te maken, werd tot dusver 37.000 keer getekend, maar de aanstaande mevrouw Brooksband lijkt niet van plan de broekriem aan te halen.