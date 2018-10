’Selena Gomez opgenomen in kliniek’

Selena werd eind september overgebracht naar het Cedars-Sinai ziekenhuis in Los Angeles, nadat bleek dat ze te weinig witte bloedcellen in haar lichaam had, wat gevaar kon opleveren voor haar niertransplantatie die ze vorig jaar onderging. Toen ze een paar dagen later naar huis mocht, bleef het aantal bloedcellen te laag, wat voor veel emotie zorgde bij de zangeres.

Volgens bronnen ’sloeg Selena compleet door’ en is ze kort daarna opgenomen in een psychiatrische kliniek, waar ze dialectische gedragstherapie ondergaat. Deze behandeling kreeg ze in het verleden ook al eens.

Selena kondigde op 23 september aan een pauze te nemen wat betreft sociale media. In haar post schreef ze onder meer dat ’negatieve reacties iemand erg kunnen kwetsen’. Waar ze precies op doelde is niet duidelijk, al kreeg de zangeres flink wat negativiteit over zich heen toen bekend werd dat haar ex Justin Bieber zich had verloofd met Hailey Baldwin.