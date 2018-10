Tina Turner had minder seks door pruiken en haarstukken

„Ik ben nooit een vrouw geweest die altijd maar seks moest hebben. Er zijn zelfs tijden geweest dat ik heel lang celibatair geleefd heb en dat had mede te maken met mijn pruiken. Hoe makkelijk en prettig die ook waren, ze bezorgden me ook stress. Dan raken ze verliefd op Tina Turner met haar mooie haar, maar worden ze wakker naast een onopgemaakte Anna Mae, ” aldus de zangeres, wier echte naam Anna Mae Bullock is. „Ik was bang dat ze teleurgesteld zouden zijn in de persoon die ik normaal gesproken ben.”

Tina met haar eerste echtgenoot, Ike. Ⓒ Hollandse Hoogte

Voor haar huidige echtgenoot Erwin Bach maakte dat niet uit; het was liefde op het eerste gezicht tussen hen. „Ik ben nooit een seks gedreven persoon geweest en na mijn eerste huwelijk met Ike was seks al helemaal niet meer belangrijk voor me. Maar toen ik Erwin ontmoette sloeg mijn hart over. ”

De seks die Tina had met Ike in haar eerste huwelijk was allesbehalve prettig. De zangeres vergelijkt het met ’een vorm van verkrachting, vergezeld door mishandeling’.