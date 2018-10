Enrique en Anna gaan nog steeds flink van bil

Enrique en Anna zijn sinds 2001 samen en hebben hun relatie altijd vrij goed weten af te schermen van de pers. Groot was dan ook het nieuws dat de voormalige tennisster twee gezonde kinderen op de wereld had gezet in december 2017. „Het is geweldig om haar in haar rol als moeder te zien, ze doet het fantastisch. Natuurlijk hebben wij, net als elk ander koppel onze ups en downs, maar over het algemeen is onze relatie vrij perfect”, aldus Enrique.

Hoewel de zanger momenteel nog bezig is met zijn All The Hits Live-tour, denkt hij ook weleens aan stoppen met zingen. „Ja, die gedachte gaat soms door mijn hoofd. Tegenwoordig vaker dan voorheen, dus het zou zomaar eens in de nabije toekomst kunnen gebeuren. Dan ga ik niets anders meer doen dan alleen vader zijn.”