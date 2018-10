Karlie Kloss gaat Project Runway presenteren

In het programma staat Kloss aspirant ontwerpers bij, die dromen van een eigen modelabel en catwalkshows. Met haar eigen ervaring op de catwalk voor grote modehuizen en lingeriegigant Victoria’s Secret, weet ze als geen ander hoe stressvol het er in het vak aan toe kan gaan.

Naast presentatrice is Karlie ook een van de uitvoerend producenten. „Ik ben opgegroeid met Project Runway, dus om deze show nu te mogen presenteren en produceren is geweldig. Het is enorm spannend om jong, aanstormend talent te helpen hun dromen te verwezenlijken”, aldus Karlie.

