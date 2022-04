’Thandiwe Newton ontslagen bij Magic Mike-film na ruzie met Channing Tatum’

De ruzie tussen Thandiwe en Channing begon begin april op de set. Het escaleerde zo erg, dat Channing boos de set van Magic Mike’s Last Dance in Londen afstormde en wegreed met een auto. Volgens The Sun had de crew er toen al elf dagen aan opnames op zitten.

Studio Warner Bros maakte woensdag bekend dat Thandiwe zelf zou zijn opgestapt om ’persoonlijke redenen’. Omdat de opnames voor het derde deel van de stripperfilm al begonnen zijn, moesten de producenten snel op zoek naar een vervanger voor Thandiwe. Dat is ze gelukt: de studio maakte ook bekend dat Salma Hayek de rol van Newton overneemt.

De Magic Mike-films draaien om stripper Mike Lane, gespeeld door Channing Tatum. Het verhaal van de eerste film uit 2012 was losjes gebaseerd op de eigen striptease-ervaringen van Channing. In 2015 kwam er een sequel uit, Magic Mike XXL. Twee jaar later startte er een Magic Mike-liveshow in Las Vegas.