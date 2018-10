Mocro Maffia-makers niet bang voor vergelding

Bang voor een vergeldingsactie van een van de leden van de zeer gewelddadige groep criminelen is Thijs dan ook „helemaal niet.” Dat geldt ook voor Achmed, die Mocro Maffia niet alleen initieerde, maar ook een van de hoofdrollen speelt. „Ik ben banger dat ik morgen oversteek en een bus me aanrijdt.”

Inspiratiebron voor de serie Mocro Maffia, die vanaf donderdag te zien is, was het gelijknamige boek van Wouter Laumans en Marijn Schrijver dat wel gaat over de nieuwe generatie criminelen in de onderwereld. „Het boek is het uitgangspunt geweest, we hebben daar een fictief verhaal op gebaseerd”, zegt Thijs.