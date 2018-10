Soundos: ’Dikke vette kans’

De spraakmakende finaliste van 2017 Soundos El Ahmadi denkt dat het programma een ’dikke vette kans’ maakt op de hoofdprijs. „Ik hoop het heel erg. Het was vorig seizoen heel spraakmakend. Elke aflevering gebeurde wel iets. Maar ik heb geen moeite met verliezen. Ik gun het vooral de makers, omdat zij al zo lang zo hard aan het programma werken.”

Zelf kan ze niet bij de uitreiking zijn; ze staat op de planken in Roosendaal met haar voorstelling Niets te verliezen. „Daarna ga ik terug naar Amsterdam, naar de afterparty. En hebben we hopelijk gewonnen. In de auto, ik heb gelukkig een chauffeur, word ik op de hoogte gehouden van wat er op het Gala gebeurt.”

Expeditie Robinson is voor de vierde keer genomineerd. In 2004 stond de survivalshow – destijds gepresenteerd door de later omgekomen Ernst-Paul Hasselbach – tegenover De Lama’s en De Bauers. Laatstgenoemde won toen goud. In 2015 moest de show het afleggen tegen SynDroom, vorig jaar kreeg Zondag met Lubach de hoofdprijs.

Al lijkt De Luizenmoeder favoriet, het is zeker geen uitgemaakte zaak volgens Art Rooijakkers, die jarenlang voor en achter de schermen verbonden was aan het Gala. „Expeditie Robinson en Beau Five Days Inside maken ook kans.”

„Het kan zijn dat veel mensen denken: De Luizenmoeder wint toch wel, en gaan ze ergens anders op stemmen. Er zijn vaker verrassingen geweest. In 2011 wist iedereen zéker dat The Voice of Holland ging winnen, en anders Wie is de Mol?. Maar het werd Voetbal Inside. Het is ieder jaar spannend.”

Expeditie Robinson maakt ook kans op een nieuwe prijs: de Digital impact award. Die wordt uitgereikt aan het programma dat ook online/digitaal kijkers weet te bereiken en te betrekken. Concurrenten zijn Wie is de Mol? en Zondag met Lubach.

De uitreiking

De presentatoren-van-dienst voor het live uitgezonden prijzenfestijn - al jarenlang goed voor ruim twee miljoen kijkers - zijn deze keer Jan Smit en Rik van de Westelaken. Laatstgenoemde is de nieuwbakken presentator van Wie is de Mol? en stapt ook met deze klus in de schoenen van Art Rooijakkers die naar RTL is verhuisd.

Voor de Zilveren Televizier-Ster Presentatrice zijn Chantal Janzen, Eva Jinek en Geraldine Kemper in de race. Humberto Tan, Beau van Erven Dorens en Johnny de Mol zijn genomineerd voor de mannelijke tegenhanger van deze prijs. Ellie Lust, Kaj Gorgels en Nienke Plas maken kans op de Televizier Talent Award.

Ilse Warringa, Jennifer Hoffman en Lies Visschedijk strijden om de Zilveren Televizier-Ster Acteur/Actrice. Tenslotte de kanshebbers op de Gouden Stuiver: Bommetje, De eindmusical en De viralfabriek.