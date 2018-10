Steun voor neergesabelde Maan om DWDD-optreden

„Ik vind het toch leuk dat zo’n jong meisje dat zingt, dat bewijst dat het een tijdloos nummer is. Goed gedaan hoor”, schrijft een twitteraar, terwijl een ander de kritiek niet terecht vindt. Een ander schrijft: „Waarom wordt ze afgebrand? Ik vind het juist dapper en groots als je dat durft.”

Bekijk ook: Maan afgebrand om cover van Wim Sonnevelds Het Dorp

De 21-jarige The Voice of Holland-winnares mocht woensdagavond een nummer kiezen dat bij sleutelmomenten in haar leven hoorde. Ze zong Het dorp, omdat het een van de lievelingsliedjes van haar moeder is. „Ik luisterde het veel in mijn kinderjaren. Als ik voor het ontbijt naar beneden kwam, stond die muziek vaak op.” Maans vertolking viel echter niet in de smaak bij sommige kijkers. Die vonden haar vooral te jong om Sonnevelds nummer uit 1965 te zingen.

Luister het fragment vanaf 42 minuut 40.