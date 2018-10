Ronnie Flex ontwerpt kleding voor CoolCat

Volgens Flex is ’het neerzetten van een kledinglijn die übercool en toch zeer betaalbaar is voor een brede groep jongeren’ een droom die in vervulling gaat. CoolCat-oprichter Roland Kahn laat weten dat er in navolging van de collectie een party-programma volgt en volgend jaar een festivalcollectie.

„Ronnies stijl en attitude passen helemaal bij het street-smart DNA van CoolCat”, aldus Kahn. „Veel van onze klanten en medewerkers houden van Ronnie en zijn muziek. Daarom heb ik geen seconde getwijfeld toen Ronnie vroeg of wij samen met hem zijn eigen kledinglijn wilden maken. Ronnie voelt perfect aan wat jongeren van vandaag aanspreekt. Onze designers die intensief met Ronnie hebben samengewerkt, waren erg onder de indruk van zijn gevoel voor tijdgeest, stijl en oog voor details.”