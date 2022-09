John de Bever zoekt het randje op bij Corry Konings

Tijdens een warme dag schromen de twee niet Corry Konings in haar eigen zwembad te gooien. Onder luid gegil ging een duidelijk geschrokken Corry met kleding aan kopje onder. Nadat ze uitriep: ‘rotzakken’, deed ze even later toch lachend haar oproep: „Stem op ‘De Bevers’.”

Alsof dat nog niet genoeg is, heeft John langs de A16 bij Hazeldonk een groot spandoek langs de snelweg opgehangen met een oproep op hen te stemmen. Of al deze acties helpen zal op 6 oktober duidelijk worden als de uitreiking van de Televizier Ring plaats vindt. Ze hebben het in elk geval in de tussenstand al weten te schoppen tot de Top Tien.