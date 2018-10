'John de Mol wordt een weekdier als hij kleine Johnny ziet'

Volgens Johnny heeft zijn vader een gevoelige kant, maar laat hij die te weinig zien. „Hij komt wat stug of zakelijk over, maar dat is hij niet. Hij wordt een weekdier op het moment dat hij die kleine ziet.”

Kleine Johnny kwam in april ter wereld en volgens de presentator is John helemaal verliefd op zijn kleinzoon. „Dat heeft hij ook met honden: hij verlaagt zich letterlijk tot hun niveau, gaat daadwerkelijk op de grond liggen. Met kleine Johnny gaat die knop ook om.”

Johnny vertelt verder aan JFK: „Ik zag dat ook toen mijn oma zo ziek was. Elke dag om zes uur kwam hij langs. Niet omdat de zusters iets verkeerd deden, integendeel: niets dan lof voor die zusters, maar hij wilde oma zelf eten geven. Elke dag. Hij verandert dan in een klein lief jongetje. Dat is hij altijd wel, maar mensen zien dat nooit.”