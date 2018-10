Lucas Hamming wil solovoorstelling theater

„Ik vond mijzelf geen voor de hand liggende keuze”, lacht Hamming daags voor de officiële aftrap van de tournee. „Ik ben drie keer gebeld voordat ik serieus ging nadenken of ik het zou willen. Musical was in principe niet iets dat heel hoog op mijn to-do-lijst stond. Maar All Stars is brutaal, direct, rock ’n roll. Ik zou mijzelf niet zo snel in iets als The Lion King zien staan.”

Bovendien vermoedde Hamming dat het spelen in All Stars een zeer leerzame ervaring kon worden. „Ik deel het podium met allemaal geschoolde, zeer getalenteerde acteurs waar ik heel veel kan leren. Ik vind het leuk mijzelf breder te ontwikkelen. Ik moet nog pakweg een halve eeuw werken; dan is het fijn als ik iets meer kan dan alleen maar zingen en liedjes schrijven.”

Acteertechnieken

De meest leerzame persoon tot nu toe was regisseur Frank Lammers. „Ik weet niets van acteertechnieken, dus in principe doe ik maar wat op het podium”, vertelt de acterende zanger. „Daarna stuurt hij mij bij. Ik stel heel veel vragen tijdens de repetities: kan ik beter zus of zo gaan staan, wat moet ik bij deze scène doen? Ik kan me voorstellen dat hij wel eens gek van mij wordt.”

Met de muziek van componist Thomas Acda, die ver bij het normale oeuvre van Hamming vandaan lijkt te liggen, was de zanger wel bekend. „Ik heb als jongetje al die cd’s van Acda & De Munnik verslonden. Ik zou zelf niet zo snel een Nederlandstalige plaat maken – misschien ooit een keer, in de toekomst. Maar ik sta ook niet op het podium als Lucas, maar als mijn personage Johnny.”

Naaktscène

Een naaktscène onder de douche vormde wel een drempel voor Hamming. „Het is niet zo dat we met onze pikken lopen te zwaaien, maar als de handdoek verkeerd zit of afvalt, zijn we wel helemaal naakt te zien”, lacht hij. „Het is totaal niet seksueel, het is een heel grappige scène. Maar ik merkte wel dat ik een zekere gêne moest zien te overwinnen om dat toch te doen voor een zaal met duizend man. Daar ben ik nu, na een paar try-outs, wel overheen trouwens. Fuck it, dacht ik: dit hoort er nou eenmaal bij als ik zo nodig acteur wil zijn.”

Het podium smaakt zelfs naar meer, bekent hij. „Ik ben er in mijn hoofd nu echt mee bezig om een keer een iets meer theatrale solovoorstelling te gaan maken, met meer teksten. Anderhalf uur over mezelf lullen met af en toe een liedje. Meer ruimte om gebruik te maken van het podium of een decor.” Als voorbeelden noemt hij Guus Meeuwis en Miss Montreal, die dat ook heel succesvol hebben gedaan. „Of misschien moet ik eens kijken of cabaret mij ligt? Ik ben groot fan van Daniel Arends. Al heb ik geen idee of ik dat zou kunnen; ik denk dat dat misschien te ver bij mijn muziek vandaan ligt. Een avond lang geslaagde grappen maken is iets dat niet iedereen kan.” All Stars de musical is de komende maanden door heel Nederland te zien.