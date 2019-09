Gerard Ekdom gaat voor wereldrecord Macarena-dansen

De recordpoging valt samen met de aftrap van de stemperiode voor de 90’s Top 110, een lijst met de grootste hits uit de jaren ’90 die wordt uitgezonden op Radio 10. Gerard heeft er zin in. „Ik kijk er ontzettend naar uit om samen met bijna 10.000 mensen te dansen op deze 90’s-knaller. Hopen dat het lukt!”

Het nummer Macarena van Los del Rio werd uitgebracht in 1993 en is nog altijd een gigantische hit. „De Macarena is één van de bekendste dansjes óóit”, weet Gerard. „Zodra ik op een feestje het intro van Macarena start, gaat iedereen spontaan het dansje doen.”

Met bijna 10.000 verwachte bezoekers van het Celebrate The 90’s-festival lijkt Gerard het record makkelijk te kunnen verbreken. Het huidige record staat namelijk op 2219 deelnemers en werd neergezet in Engeland.