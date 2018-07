'Stevie Wonder voor de derde keer getrouwd'

Marqueta Pippens maakte meerdere foto's en video's van het huwelijk en plaatste ze op Instagram. "Had een geweldige tijd en het was een eer om deelgenoot te zijn van de trouwerij van Stevie Wonder", schreef de zangeres onder een fotocollage. "Alles was zo mooi, zoals de honderden vlinders die werden vrijgelaten tijdens de ceremonie", las een onderschrift.

Volgens de Britse krant The Sun traden er meerdere muzikanten op voor Wonder, zoals John Legend, Pharrell Williams en Usher. De 67-jarige zanger zong zelf ook voor zijn gasten. Hij wilde niet reageren op de berichten in de media over zijn huwelijksfeest.

In 2014 kreeg Wonder zijn tweede kind met Bracy, een dochtertje. De 25-voudig Grammywinnaar heeft nog zeven andere kinderen uit eerdere relaties en huwelijken.