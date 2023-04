Simon Cowell (63): ’Ik wil weer vader worden’

Hoewel het jurylid van Britain’s got talent zich realiseert dat het moeilijk zal zijn om op zijn leeftijd opnieuw vader te worden, wil hij ’wanhopig graag’ een tweede kind. „Het zou zo leuk zijn om er nog een te hebben”, vertelt hij aan The Sun. „Vader zijn is het beste wat me ooit is overkomen. Ik hou van elke seconde die ik met hem doorbreng. De volgende stap is dat hij een tiener wordt, maar die jaren dat hij jong was vond ik zo geweldig... Waarschijnlijk dat ik om die reden op het idee kwam van een tweede kindje.”

Of zijn zoon erop zit te wachten grote broer te worden, weet hij niet. „Eric heeft veel vrienden en we doen veel dingen samen als gezin. Maar je weet gewoon nooit of ze er blij mee zijn enig kind te zijn, of hij gelukkig is. En hoe zou hij zich voelen als er een tweede zou komen? Of het gaat gebeuren? Ik weet het niet. Maar ik zou het héél graag willen, ik vind het heerlijk om vader te zijn.”

Simon, die in 2020 zijn rug brak nadat hij van een elektrische fiets viel en maandenlang moes revalideren, erkent dat het op zijn leeftijd een uitdaging zal zijn, maar dat lijkt hem niet te deren. „Ik word dit jaar 64, Eric is 9. Als ik met hem aan het voetballen ben... Mijn God, ik moet fit zijn om met hem te spelen”, lacht hij. „Maar als ik dit allemaal opnieuw zou mogen meemaken, zou ik het doen. Dat ik mijn rug heb gebroken is een van de beste dingen die me is overkomen. Ik besefte pas hoe slecht mijn conditie was toen ik al die oefeningen moest gaan doen voor mijn revalidatie. Maar ik voel me nu beter dan drie jaar geleden.”